Путин подписал указ о контроле ГИБДД за техосмотром транспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ о контроле и надзоре за проведением техосмотра транспортных средств. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В положение о ГИБДД вносится обязанность по «осуществлению государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств». Также теперь ГИБДД будет участвовать в техническом осмотре автобусов в порядке, определяемом правительством РФ, станет координировать деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ в области обеспечения безопасности на дорогах.

Указ вступит в силу 1 марта 2021 года.

Ранее МВД прописало более 80 новых обязательных требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра.