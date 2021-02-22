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Один человек погиб и девять пострадали в ДТП на Кубани

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В Красноярском крае столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего один человек погиб и девять пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 186-м км автодороги Канск — Абан — Богучаны.

«На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель легкового транспортного средства», — говорится в сообщении.

В ГИБДД сообщили, что девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них были доставлены в больницу.

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