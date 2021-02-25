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Названы самые распространенные ошибки при покупке нового автомобиля

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Автомобильные эксперты назвали пять наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают при покупке нового автомобиля. Об этом сообщает «Автовзгляд».

По словам специалистов, при приобретение новой машины не следует прибегать к услугам «серых» дилеров. Лучше воспользоваться услугами официальных автосалонов, которые сотрудничают непосредственно с дистрибьюторами.

Кроме того, нежелательно покупать машину из имеющихся в наличии, так как в таком случае возможно, что придется переплатить несколько сотен тысяч рублей за ненужные опции. Эксперты рекомендуют заказать автомобиль с нужной конфигурацией и подождать.

Также необходимо быть внимательным при заполнении документов. Следует скрупулезно проанализировать все пункты об итоговой цене автомобиля, сроках его передачи клиенту и ответственности дилера.

А также можно попросить скидку и при покупке изучить транспортное средство на предмет неисправностей, повреждений и соответствия заказу при передаче его новому владельцу.

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