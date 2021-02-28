Полуголый водитель сбил двух пешеходов и въехал в автомобиль в Астрахани

В Астрахани водитель автомобиля, находившийся в неадекватном состоянии, сбил на пешеходном переходе двух человек и врезался в другой автомобиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Авария произошла утром 28 февраля на улице Адмиралтейской.

По данным источника, водитель Toyota Camry 1994 года рождения наехал на двух пешеходов, женщину 38 лет и ее 44-летнего супруга, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. После этого Toyota столкнулась с Hyundai Solaris, который от удара врезался в опору линии электропередачи.

Источник рассказал, что виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, и оказал сопротивление полицейским. Кроме того, мужчина «был частично без одежды» и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Отмечается, что женщина получила черепно-мозговую травму и перелом голени, мужчина — травму головы и перелом таза.

Водитель Hyundai также получил различные ушибы и ссадины.

В ряде СМИ сообщается, что за рулем Toyota якобы мог быть сын местного депутата.