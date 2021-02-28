Сбивший людей на переходе в Астрахани водитель оказался сыном экс-депутата

Водитель, который сбил двоих пешеходов в Астрахани, оказался сыном бывшего депутата Думы Астраханской области, сообщает РИА «Новости».

Как сообщил представитель пресс-службы губернатора региона, отец виновника ДТП был депутатом от ЕР в пятом созыве, в настоящее время действующий шестой.

«На данный момент он не является депутатом думы», — сказали в пресс-службе.

Как сообщали СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его жена.

Ранее сообщалось, что в Астрахани водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе двух человек и врезался в другой автомобиль. Источник рассказал, что виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, и оказал сопротивление полицейским. Кроме того, мужчина был частично без одежды.