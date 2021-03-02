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В ГИБДД Москвы назвали самые аварийно опасные периоды

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Промежуток между 17.00 и 20.00 часами считается самым аварийно опасным временем суток в Москве, и больше всего ДТП происходит по пятницам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что относительно аварийно безопасной является первая половина суток, до 12.00.

По данным пресс-службы, в указанные периоды аварии чаще всего происходят из-за ряда факторов: накопления усталости, проявления рассеянности внимания со стороны водителей, повышенного трафика в конце трудового дня.

Ранее МВД назвало условие отмены штрафов за нарушение ПДД в непогоду.

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