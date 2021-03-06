В Москве изменят тарифы на платную парковку

Тарифы на платную парковку изменятся на 193 участках улиц Москвы с 5 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

На ряде улиц, в числе которых 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная тарифы снизятся, указано в сообщении.

«На других — начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время», – отмечает ведомство.

Дептранс поясняет, что равномерное заполнение платных парковок предотвратит блуждающий трафик, который становится причиной дополнительных пробок. При этом для местных жителей парковка остается бесплатной при наличии резидентного разрешения.

Ранее департамент транспорта сообщил, что с 5 апреля в столице подорожает эвакуация автомобилей.