Названа предварительная причина ДТП под Самарой

Автокатастрофа с участием грузовика и легковушки в Самарской области, жертвами которой стали семь человек, по предварительным сведениям, произошла из-за водителя легковой машины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что утром 8 марта в районе поселка Курумоч Волжского района столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате происшествия погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал.

По словам источника, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.