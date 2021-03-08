В Татарстане в аварии с грузовиком погибли женщина и ребенок

В Алексеевском районе Татарстана столкнулись грузовик и легковая машина, из-за чего погибли женщина и восьмилетний мальчик. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

«39-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 40-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Из-за аварии на месте скончались женщина и ее восьмилетний сын, семилетний ребенок, который находился в грузовике, доставлен в больницу.

На месте работают специалисты, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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