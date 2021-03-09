Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Авто новости

close

Во Владивостоке пьяный водитель сбил ворота детсада

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и катался по его территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве сообщили, что 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, сел за руль автомобиля Mitsubishi Mirage. «Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения», — сказано в сообщении.

Как отмечается, сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя неподалеку от места происшествия. По информации УМВД, при задержании мужчина оказал сопротивление правоохранителям.

В результате инцидента пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Ранее в Благовещенске женщина-водитель погибла в ДТП, уходя от полицейской погони.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.