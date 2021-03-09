Норвегия приостановила продажу активов Rolls-Royce компании РФ

Норвежское правительство решило приостановить продажу активов «дочки» британской компании, которая занимается производством двигателей в Бергене, подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Об этом пишет РБК.

«Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности», — заявила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.

На данный момент управление национальной безопасности Норвегии предупредило Rolls-Royce, что власти страны рассматривают возможность введения запрета на продажу компании подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Решение о приостановке процесса было принято для того, чтобы оценить данную сделку, объяснила Муланд. По ее словам, Норвегия заинтересована в приходе иностранных инвесторов, но понимает и потенциальную угрозу таких инвестиций для национальных интересов.

«Мы должны уделять особое внимание иностранным инвестициям в стратегические сектора», — добавила Муланд.

Ранее «Газете.Ru» в пресс-службе Авто.ру рассказали, что каждый четвертый россиянин планирует обзавестись машиной в этом году.