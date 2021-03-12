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Володин оценил результаты ужесточения наказания за «пьяные» ДТП

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Ужесточение наказаний за «пьяные» аварии привело к снижению числа погибших и пострадавших в таких ДТП, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы видим, что это было правильное решение, принятие закона сохранило сотни человеческих жизней», – заявил спикер Госдумы.

Так, по словам Володина, в 2020 году после введения закона о повышенной ответственности за такие происшествия число погибших в «пьяных» ДТП оказалось на 232 человека меньше, чем в 2018 году, где закон еще не действовал. Кроме того, число пострадавших также снизилось на 1585 человек.

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