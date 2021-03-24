Три человека погибли в аварии со скорой помощью в Самаре

В Самаре легковая машина врезалась в скорую помощь, из-за чего три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по области.

Авария произошла примерно в 22:20 (21:20 мск) в центре Самары на улице Фрунзе. После того как водитель легковой машины въехал в карету скорой помощи, он протаранил ограждение. Скончались водитель и два человека из легковой машины, госпитализированы еще два пассажира.

По данным полиции, машина была арендована в каршеринге. Что стало причиной аварии, не уточняется. На месте работают специалисты.

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