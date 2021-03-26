Полицейский насмерть сбил пешехода в Москве

В Москве сотрудник полиции сбил пешехода, двигаясь на служебной машине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного ГУМВД уточнили, что ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе 20.20 мск.

«Управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что водитель предпринял все для экстренной остановки автомобиля.

В результате пешеход скончался. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку.