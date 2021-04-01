Автомобиль Пескова попал в ДТП

Автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в аварию, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сам Песков подтвердил изданию эту информацию.

«Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было», — заявил представитель Кремля.

По данным источников издания, автомобиль, закрепленный за Песковым, столкнулся с такси в районе Волгоградского проспекта в Москве. При этом машина двигалась в сторону центра города с включенным спецсигналом.

Водитель автомобиля не пострадал, урон нанесен самой машине, рассказала пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова агентству РИА «Новости».

«Сейчас выясняются причины произошедшего», — добавила она.

Ранее в Москве на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей, одна женщина серьезно пострадала. По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств выехал на встречную полосу.