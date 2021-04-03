Правительство поддержало ужесточение наказания за нарушение ПДД

Российское правительство одобрило проект, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщается на сайте кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – указано в сообщении.

Пресс-служба кабмина поясняет, что в законопроекте предложена новая редакция статьи 264.1 УК РФ о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В новой редакции во второй части статьи «закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние».

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Так, для легковушек и грузовиков, автобусов и составов транспортных средств из экзамена исключается этап «площадки», он будет включаться в «городскую» часть экзамена. Занимать экзамен будет полчаса, для машины с прицепом — 40 минут.