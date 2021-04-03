В РФ выросло число летальных случаев в аварии с такси

В прошлом году в России выросло число летальных случаев в аварии с участием такси. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, пишет РИА «Новости».

Рост составил 20%. В то же время, по словам Черникова, статистика по ДТП не изменилась по сравнению с 2019 и 2020 годами.

Глава ГИБДД подчеркнул, что выросло число смертей.

«Погибают пассажиры», — сказал он.

Чтобы это предотвратить, необходимо тщательнее отслеживать работу агрегаторов и профессиональный уровень водителей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 2 апреля 2021 года заявил, что политическая партия собирается внести в Госдуму законопроект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения.

Это заявление политик сделал после инцидента, произошедшего в четверг, 1 апреля, в котором автомобиль Audi RS 6 Avant, принадлежащий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль. – Примечание «Газеты.Ru»), попал в крупную аварию с участием пяти машин на Садовом кольце в Москве.