В Москве подорожала парковка

Изменение тарифов на парковку на некоторых московских улицах вступает в силу с 5 апреля.

На улицах, загрузка парковочных мест на которых достигает 96%, начинает действовать повышенный тариф: за час парковки в дневное время придется заплатить 380 рублей, в ночное – 200 рублей. При этом на некоторых улицах начинают действовать дифференцированные тарифы, а на некоторых стоимость парковки снижается.

«Тарифы изменятся всего на 10% платных мест, с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», – поясняют власти города.

Кроме того, с 5 апреля в Москве начинают действовать новые места платной парковки.

«Изменения затрагивают те улицы, где расположены объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы – торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения», – отмечают власти.

Создание новых платных мест позволит обеспечить приоритет в парковке для жителей района, которые могут оформить резидентное разрешение.