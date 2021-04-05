Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии», который упростит порядок оформления прав россиян на гаражи и земельные участки, где они находятся. Об этом сообщается в документе № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на портале правой информации.

Данным законом вводится механизм, позволяющий людям по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Для гаражей, построенных до начала действия градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года) действует упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года владельцы гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка. Он должен быть в муниципальной или государственной собственности. Для оформления гаража в собственность, людям надо будет обратиться в органы местного самоуправления. Помимо того, это получится сделать через офис «Мои документы».

Речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Закон не коснется гаражей-ракушек.

В конце марта Совет Федерации одобрил закон о «гаражной амнистии».