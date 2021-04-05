В Москве машина вылетела на остановку

В Москве столкнулись погрузчик и легковая машина, из-за чего четыре человека, стоявшие на автобусной остановке, пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Веневской улице произошло столкновение погрузчика и легкового автомобиля, в результате чего автомобиль выехал на остановку, четыре человека пострадали», — сказал источник.

Что послужило причиной аварии, не уточняется. Также пока неизвестно о состоянии пострадавших.

Ранее полицейский на Mercedes, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автомобиль на встречной полосе под Воронежем.

По информации правоохранительных органов, авария случилась в 15.35 мск на дороге «Бутурлиновка-Воробьевка-Калач». За рулем иномарки был 38-летний полицейский, он двигался на личном авто вне службы. Он, не справившись с управлением, врезался в «ВАЗ-2115». Пострадавшая 28-летняя местная жительница доставлена в больницу.