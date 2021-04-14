МВД России не подтвердило введение нового штрафа с 1 июня

В МВД России заявили, что законопроект, который предполагает введение штрафов за езду с резиной не по сезону, находится на стадии разработки. Об этом сообщает ТАСС.

Там уточнили, что пока преждевременно говорить о введении ограничительной меры, которая предполагает штраф в размере до 500 рублей.

При этом в ведомстве не стали называть возможные сроки принятия законопроекта.

Ранее появилась информация о том, что для российских водителей с 1 июня могут появиться новые штрафы. Согласно ним, россиянам будет запрещено передвигаться на зимней резине в три летних месяца и на летней резине в период с декабря по февраль.