Создание летающей машины «Циклокар» началось в РФ

Фонд перспективных исследований начал создание инновационного аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар». Машина сможет перевозить шесть человек, заявили РИА Новости представители фонда.

«Полеты первого полноразмерного прототипа «Циклокара», оснащенного полностью электрической силовой установкой, запланированы на 2022 год», — уточнили в пресс-службе.

Транспортное средство сможет поднять 600 кг. груза или перевезти шесть человек. Исполнителем проекта является Институт теплофизики Сибирского отделения РАН.

Ведется разработка «Циклокара» по проекту под названием «Циклон». Уже было сделано предварительное проектирование летающего авто. Кроме того, состоялись наземные испытания инновационного автомобиля.

Расчетные габариты «Циклокара» будут составлять 6 метров 20 сантиметров в длину на 6 метров в ширину. Машина будет разгоняться до 250 км/ч. Пролететь она сможет до 500 км.

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