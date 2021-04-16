В центре Петербурга на припаркованные автомобили упал строительный забор

На набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге строительный забор упал на восемь стоящих рядом автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Забором, по предварительным данным, нанесен ущерб восьми автомобилям, пострадавших среди водителей и пешеходов нет», — рассказал собеседник агентства.

Агентство уточняет, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Началась проверка по факту падения металлического ограждения зоны проведения работ по капитальному ремонту фасада, сообщили агентству в прокуратуре Санкт-Петербурга. Обрушение забора произошло по адресу набережная канала Грибоедова, дом 7, заявили в ведомстве.

Прокуратура собирается провести проверку работы регионального фонда капремонта, а также подрядчика, который осуществлял работу на данном объекте.