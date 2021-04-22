Назван срок выхода первых автобусов на водороде в России

Первые автобусы, работающие на водородном топливе, начнут перевозить пассажиров в российских городах в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

В ведомстве сообщили, что в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина «запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024 году».

Однако для массового внедрения транспорта на водороде потребуется развертывание соответствующей заправочной инфраструктуры, уточнили в министерстве.

«Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны», — отметили в Минпромторге.

Ранее Путин поручил к 2023 году создать в России городской автобус, который будет работать на водородном топливе. «Камаз» уже заявил о начале соответствующих разработок, автопроизводитель планирует создать автобус на водороде уже в текущем году и приступить к его тестовым испытаниям, добавляет агентство.

До этого в Минэнерго РФ заявили, что страна сможет зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год.