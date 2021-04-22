Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Два человека погибли в результате столкновении легковой машины с двумя грузовиками на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС по городу.

«22 апреля в 18.36 мск поступило сообщение о ДТП по адресу: Внутреннее кольцо КАД, 800 м. после съезда на Шафировское шоссе», — заявили представители экстренного ведомства.

В 19.13 горение было ликвидировано. Погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле. По информации спасателей, к ликвидации происшествия привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Причина ДТП в Петербурге сейчас неизвестна, начата проверка.

Ранее в Кургане три человека стали жертвами автомобильной аварии. Два пассажира скончались на месте ДТП, а водитель умер в больнице. Пассажирка, также получившая травмы в аварии, отказалась от госпитализации.

Кроме того, два человека погибли в ДТП с участием ехавшей на автопилоте Tesla. Согласно предварительным данным полиции, этой машиной никто не управлял, она ехала в режиме автопилота.