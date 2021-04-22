Появилось видео смертельного ДТП в Петербурге

Момент аварии, произошедшей на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Мегаполис».

На данных кадрах видно, как автокран, у которого лопнула шина, остановился посередине дороги. Спустя некоторое время в него влетел ВАЗ, далее в машины врезалась фура. От удара легковой автомобиль смяло, сразу после этого началось возгорание.

22 апреля в 18.36 по московскому времени поступило сообщение о ДТП легкового автомобиля и двух грузовиков. Погибли два человека, находившиеся в легковушке.

По данным спасателей, к ликвидации происшествия привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 12 человек личного состава.