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В Госдуме предложили разработать «систему штрафов» для водителей электросамокатов

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РИА «Новости»

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в связи с этим в России необходимо разработать систему штрафов для водителей электросамокатов.

«Систему штрафов надо разрабатывать, как и везде. Вообще надо людей уже приучать. Раньше штрафовали и пешеходов, сейчас штрафуют только автомобилистов. Но не может же быть дорога в одну сторону. Все несут ответственность за безопасность дорожного движения, и те, кто находится на транспортном средстве, и пешеходы. Должна быть форма Федерального закона, это пока что только Верховный суд, а еще определенная система законов и подзаконных актов должна отрегулировать. Это уже давно назревший вопрос, поэтому надо сделать это быстрее, но не в ущерб качеству, конечно. Это серьезная работа», — сказал депутат.

Ранее Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения (ПДД), разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства. При этом представитель Генпрокуратуры уточнил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. Тем не менее электросамокаты можно отнести к транспортным средствам из-за скорости перемещения.

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