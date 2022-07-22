«Ъ»: страховщики начали продавать полисы ОСАГО в кредит

Различные страховые компании начали предлагать автовладельцам приобрести ОСАГО в кредит или в рассрочку, сообщает «Коммерсантъ».

Так, компания «Согласие» предлагает полисы обязательной «автогражданки» в кредит через сервис «ЮKassa». Страховщик получает единовременную выплату от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», которой клиент и возвращает средства, говорится в заметке. В другой компании, «Совкомбанк страхование», рассказали, что в ближайшее время планируют запустить продажу полисов в рассрочку.

Законодательство не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку, отметили в Центробанке. Впрочем, страховая премия может быть уплачена за счет кредита, полученного страхователем у банка-партнера страховщика, уточнили в регуляторе.

По словам экспертов, такая практика связана с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу, также такой подход может заинтересовать автовладельцев с высокими повышающими коэффициентами. Тем не менее, возможность оформлять ОСАГО в кредит может спровоцировать рост дебиторской задолженности, в результате чего страховщикам не будет хватать резервов на выплаты, предупредили они.

Ранее сообщалось, что страховые полисы ОСАГО и каско могут подорожать для владельцев упрощенных автомобилей российского производства.