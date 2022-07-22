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Эксперты «За рулем» предупредили, что «убивает» двигатель автомобиля летом

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Pexels

Летняя эксплуатация для двигателя не менее опасна, чем холодные запуски в сильный мороз, рассказали эксперты журнала «За рулем».

Главной проблемой с мотором в жаркую погоду называют перегрев. Его причиной становится недостаточная эффективность системы охлаждения, либо двигатель производит больше тепла, чем положено.

Система охлаждения может плохо работать из-за низкого уровня антифриза, засоренного радиатора, отказа вентилятора, проблемы с термостатом и насосом охлаждающей жидкости. Мотор может производить больше тепла из-за низкооктанового топлива. Также в жаркую погоду двигатель рискует остаться без масла, которое становится более жидким из-за роста температуры мотора в целом и угорает быстрее.

Другой опасностью называют наводнения на дорогах — преодолевая глубокие лужи, в воздухозаборник двигателя попадет большая порция воды. Добравшись до цилиндров двигателя, она вызовет гидроудар. Также водители могут столкнутся с огромным количеством пыли, которая, накапливаясь, приводит к выводу из строя воздушного фильтра, после чего грязь оказывается в моторе.

Ранее сообщалось, что в России заканчиваются запасы новых автомобилей на складах.

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