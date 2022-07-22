Очевидец снял на видео драку четырех женщин из-за парковки

В Новомосковском административного округе произошел конфликт между женщинами, которые не поделили место на дороге. Видео с дракой опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во дворе новомосковского ЖК «Град Московский». Четыре женщины устроили потасовку, прижавшись к одному из автомобилей, пока их снимали на видео.

«В ход шли ногти, таскания за волосы, захваты лица», — говорится в комментарии к ролику.

Конфликт закончился тем, что участников драки удалось разнять. Будут ли женщины снимать побои и подавать заявления в полицию, неизвестно.

Ранее в сети появилось видео из Казани, где байкер прокатил свою собаку на заднем сиденье мотоцикла.