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В такси появились Lada Granta без подушек безопасности и ABS

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Lada

В российские таксопарки начали поступать автомобили Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS), выяснила «Газета.Ru». Выпуск таких автомобилей «АвтоВАЗ» наладил в июне из-за нехватки комплектующих.

К примеру, в таксопарке «Эльдорадо» в Самаре рассказали, что упрощенные Granta имеются в достаточном количестве для работы в рамках договора аренды автомобиля.

«Приезжайте в офис, машины найдутся. Платеж 1450 рублей в день. «Яндекс» их принимает, а других агрегаторов у нас и нет», — рассказали в компании.

В компании Yaarc из Нижнего Новгорода, предлагающей в аренду Lada Granta для такси, сообщили о планах закупать упрощенные автомобили. Проблем с подключением таких машин к агрегаторами нет, поскольку в автомобилях имеются усилитель руля и стеклоподъемники, отметил собеседник.

По словам экспертов, таксопарки в регионах будут вынуждены закупать такие машины из-за отсутствия альтернативы. В чем опасность Granta без подушек безопасности и ABS в такси — в материале «Газеты.Ru».

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