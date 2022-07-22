Мужчина ударил дочь по лицу после ДТП на парковке в Подмосковье

В подмосковном Пушкино мужчина запустил двигатель автомобиля и посадил за руль ребенка, который устроил аварию. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

ДТП произошло на парковке на улице Просвещения. Сообщается, что мужчина на видео употреблял алкоголь и посадил за руль черной машины свою дочь. Ребенок случайно переключил рычаг коробки передач, после чего автомобиль выехал на дорогу и столкнулся с белым кроссовером Mazda.

После аварии мужчина вывел дочь из салона и вернул автомобиль обратно на парковочное место. Затем он подошел к ребенку и ударил по лицу, девочка упала на асфальт.

Ранее в Москве очевидец снял на видео драку четырех женщин из-за парковки.