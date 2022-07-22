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В России закрылось 100 дилерских автоцентров с апреля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

К середине июля количество дилерских центров в России снизилось на 101 ед. по сравнению с апрелем этого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Сейчас в РФ насчитывается 3102 автодилера.

За три последних месяца в России было расторгнуто 160 дилерских контрактов и заключено 59 новых, причем почти все новые связаны с китайскими брендами. Отмечается, что у Exeed стало на 13 дилеров больше, у FAW — на девять, у Chery – на семь, у Geely – на пять. Также по два новых дилера появилось у Haval и JAC.

Сокращение количества дилеров активнее всего наблюдается у европейских и американских марок. Больше всего дилерских центров лишилась сеть Chevrolet от компании UzAuto (-35 ед.), следом идут Jaguar Land Rover (-11 ед.), Peugeot (-7 ед.), Renault (-6 ед.), Cadillac (-5 ед.), Mini (-3 ед.), Opel и Volvo (-2 ед. у каждого).

Примечательно, что японские бренды потеряли восемь автодилеров, а количество продавцов машин корейских и российских марок осталось на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что в России заканчиваются запасы новых автомобилей на складах.

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