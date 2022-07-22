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Себестоимость автомобилей УАЗ выросла на 32%, а продажи упали на 35%

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Производство автомобилей УАЗ подорожало на 32% из-за перемен в логистике, на которую повлиял уход из России ключевых поставщиков. Об этом сообщает издание Ulpressa со ссылкой на гендиректора УАЗа Адиля Ширинова.

Комплектующие от западных поставщиков Bosсh, Joyson и Continental удалось заместить на альтернативных из Китая, Турции и Белоруссии (гидроагрегаты, системы безопасности, вакуумные усилители, блоки управления двигателем). В результате себестоимость автомобиля выросла на 32% главным образом из-за изменившейся логистики (+60%), говорится в заметке.

По словам Адиля Ширинова, на Ульяновском автозаводе рассчитывают на исключительно российских поставщиков.

«Нам всем намного спокойнее, когда работаем с чисто российским поставщиком. Даже аналог в дружественной стране это все равно длинная логистика. У нас остается не так много направлений – Китай и Турция», – сказал глава УАЗа.

На заводе отметили, что на финансовое состояние предприятие стабильное, сокращений в этом году не было, а сейчас идет набор дополнительных 300 рабочих. По итогам половины 2022 года продажи машин УАЗ упали на 35,5% (до 9720 ед.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что проект выпуска электрокара «УАЗ Хантер» заморожен из-за санкций.

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