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Автомобиль с туристами свалился в каньон в Дагестане, четверо погибли

Автомобиль с туристами упал в Цолотлинский каньон Дагестана, сообщает Telegram-канал Mash. Четыре человека погибли, среди них двое детей.

Сообщается, что из-за тумана родители не заметили обрыв около смотровой площадки в Хунзахском районе. Автомобиль Datsun, в котором находились туристы, пролетел около 100 метров до удара о землю.

Автомобиль пытаются достать спасатели и группа активистов, им мешает сильное течение реки Тобот. На данные момент троих погибших уже удалось вытащить из машины.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина ударил дочь по лицу после ДТП на парковке в Подмосковье.

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