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Генпрокуратура требует изъять у экс-инспектора ГИБДД имущество на 130 млн рублей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять имущество на 130 млн руб. у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации Генпрокуратуры, в период прохождения госслужбы Кузнецов приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и один автомобиль.

«Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», — говорится в сообщении.

Кроме того, в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены €23,85 тыс., $60 тыс. и 48 млн руб., законность происхождения которых также не подтверждена.

Сергей Кузнецов работал инспектором ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве. В надзорном ведомстве добавили, что до рассмотрения искового заявления Кузнецову запретили совершать любые регистрационные действия в отношении указанного имущества.

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