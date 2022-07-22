Фура с 200 баранами врезалась в отбойник в Башкирии, часть животных погибла

В Башкирии грузовик, перевозивший около 200 баранов, врезался в металлический отбойник и завалился на бок, сообщает издание «Подъем».

Авария произошла на трассе М-5 под поселком Чишмы. Водитель не пострадал и выбрался из кабины, а многие животные, которые находились в полуприцепе тягача, погибли

«По предварительным данным, водитель грузовика из Волгоградской области, не справившись с управлением, задел разделительное ограждение. В результате ДТП часть животных погибла», — сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточняет Mash Batash, некоторые выжившие животные разбежались. В МВД объяснили, что количество баранов не пересчитывали.

«По количеству баранов – это не к нам. Как вы себе это представляете? Сотрудник Госавтоинспекции такой приезжает, начинает пересчитывать баранов и засыпает, да?» — прокомментирововали «Подъему» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автомобиль с туристами свалился в каньон в Дагестане, четверо погибли.