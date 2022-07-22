Каждый дилер Lada получит по две новых Vesta NG на продажу

«АвтоВАЗ» планирует отгрузить дилерам ограниченную партию автомобилей Lada Vesta NG в конце июля, сообщил сайту «Лада.Онлайн» один из дилеров марки. Это машины, выпущенные ограниченным тиражом до приостановки производства в Ижевске.

Всего планируется отгрузить около 800 автомобилей Lada Vesta NG во всех кузовах (седан, седан Cross, SW и SW Cross). Автомобили поступят в средних комплектациях (Comfort+, Luxe).

«Это количество машин будет распределено на все автоцентры (напомним, всего в РФ около 300 официальных дилеров Lada). То есть каждый дилер получит примерно по две машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» запретил дилерским центрам передавать эти машины журналистам или блогерам для тест-драйвов без согласования.

Производство обновленной Lada Vesta, которую на предприятии представляют как модель «нового поколения» (NG, new generation), началось в феврале этого года, однако вскоре было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Производство модели могут возобновить в 2023 году.