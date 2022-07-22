Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ученые обнаружили пищевую добавку, которая снижает риск... 14:28
Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в Сочи могут обсудить... 14:27
МО РФ запустило паромную линию из Ейска в Мариуполь... 14:26
В Пензе собаки отрывают у автомобилей номера по ночам 14:23
Врач рассказала, кому нельзя есть яблоки 14:21
Петербуржец прострелил ногу мужчине, с которым у его жены... 14:21
Популярная тиктокерша-крановщица из Тюмени погибла... 14:21
Рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Андрея... 14:17
Российские физики разработали черный поглотитель света... 14:16
Биологи обнаружили в океане 30 новых видов животных... 14:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Каждый дилер Lada получит по две новых Vesta NG на продажу

close
100%
Lada

«АвтоВАЗ» планирует отгрузить дилерам ограниченную партию автомобилей Lada Vesta NG в конце июля, сообщил сайту «Лада.Онлайн» один из дилеров марки. Это машины, выпущенные ограниченным тиражом до приостановки производства в Ижевске.

Всего планируется отгрузить около 800 автомобилей Lada Vesta NG во всех кузовах (седан, седан Cross, SW и SW Cross). Автомобили поступят в средних комплектациях (Comfort+, Luxe).

«Это количество машин будет распределено на все автоцентры (напомним, всего в РФ около 300 официальных дилеров Lada). То есть каждый дилер получит примерно по две машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» запретил дилерским центрам передавать эти машины журналистам или блогерам для тест-драйвов без согласования.

Производство обновленной Lada Vesta, которую на предприятии представляют как модель «нового поколения» (NG, new generation), началось в феврале этого года, однако вскоре было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Производство модели могут возобновить в 2023 году.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+