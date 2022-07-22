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ГИБДД объявила, где пройдут массовые проверки на дорогах России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Региональные отделения Госавтоинспекции объявили о проведении рейдов на дорогах, большинство мероприятий посвящено поиску нетрезвых автомобилистов.

Так, массовые остановки транспортных средств с 22 по 24 июля пройдут в Пензенской области, Свердловской области, Республике Башкортостан, Тверской области, Самарской области, Красноярском крае и в Екатеринбурге.

Пятничные рейды на пьяных водителей ГИБДД проведет на территории Ульяновской области, Тамбовской области, Республики Алтай, в Сыктывкаре, Улан-Удэ, Кирове, Тольятти и Елабуге.

Кроме того, до 24 июля на территории Вологодской области пройдет мероприятие для профилактики аварийности с участием начинающих водителей, а в Республике Ингушетия состоится рейд «Пешеход».

В Мордовии 24 июля пройдет операция «Мотоцикл», белгородские автоинспекторы будут уделять особое внимание соблюдению ПДД водителями мототранспорта и использованию защитной экипировки с 23 по 31 июля. Наконец, в Симферополе вплоть до 29 июля продлится рейд «Пешеход! Пешеходный переход!»

Ранее стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИБДД имущество на 130 млн рублей.

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