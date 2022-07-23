Смертельная авария с полицейским и мотоциклистом из Томска попала на видео

Аварию с участием сотрудника полиции Томска, в которой погиб 19-летний мотоциклист, сняли камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

ДТП произошло 19 июля на улице 79-й Гвардейской Дивизии. Водитель автомобиля Mazda 3, выезжая с парковки, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha YZF R1, который двигался в попутном направлении. Байк выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda CR-V и Toyota Corolla. Мужчина, который управлял мотоциклом, скончался.

Автомобилем Mazda управлял 26-летний сотрудник ОМВД России по Ленинскому району Томска, в момент аварии он не находился на службе, рассказали в МВД. Мужчину отстранили от службы.

«По факту происшедшего в УМВД России по Томской области назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИБДД имущество на 130 млн рублей.