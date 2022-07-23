Томские полицейские нашли в болоте автомобиль с пятью погибшими мужчинами

Томские полицейские обнаружили в болоте автомобиль Toyota Corolla с пятью погибшими мужчинами в салоне, сообщает «Аиф-Томск» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Накануне в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение о том, что в лесном массиве, расположенном в 26 км от п. Белый Яр, в болоте лежит перевернутый автомобиль», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет, после чего водитель и пассажиры захлебнулись водой. Пятерых погибших называют жителями Верхнекетского района.

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Ранее смертельная авария с полицейским и мотоциклистом из Томска попала на видео.