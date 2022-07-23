ГИБДД Москвы предупредила о рейде в «секретных» округах столицы

Госавтоинспекция объявила, что в субботу, 23 июля, в 20:00 начнется усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения. Закончился мероприятие 24 июля в 23:00.

О том, где именно пройдут рейды, ГИБДД сообщать не стала. В ведомстве лишь отметили, что проверки состоятся на территории тех округов, где чаще всего происходят дорожные аварии с участием нетрезвых водителей.

«Какие это округа, а также о результатах профилактических рейдов расскажем вам в начале следующей недели», — добавили в ведомстве и предложили делиться предположениями о том, где именно пройдут рейды, в комментариях.

Ранее сообщалось, что ГИБДД устроила рейд «Дорхенгер безопасности» в Москве. Также стало известно, где дорожные полицейские проведут массовые проверки на дорогах России.