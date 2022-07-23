В новой Lada Niva нашли гнездо с яйцами, из которых вылупились птенцы

В государственный природный заповедник «Хакасский» в городе Абакан поступил новый автомобиль Lada с птичьим гнездом под капотом. Об этом директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий рассказал в соцсети «ВКонтакте».

Для пополнения автопарка заповедник заказал новый внедорожник Lada Niva Travel. Пока автомобиль ожидал отгрузки, работники «АвтоВАЗа» нашли в машине гнездо.

«Пока автомобиль ожидал отгрузки в нашу сторону, представители «АвтоВАЗа» обнаружили под капотом гнездо с​ яйцами.​ По нашей просьбе гнездо с яйцами не извлекали и в нем благополучно вылупилось пять птенцов», — рассказал Непомнящий.

Директор заповедника подчеркнул, что машина была приобретена за счет средств федерального бюджета​ для осуществления​ охраны​ территории.​

«У нас даже автотранспорт на 100% заповедный», — отметил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может перенести производство Lada Vesta из Ижевска.