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Особняк «гаишника с золотым унитазом» подешевел на 1 млн рублей

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Александр Хинштейн

После экспертизы по гражданскому делу бывшего начальника ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова цена особняка с золотым унитазом уменьшилась на 900 тыс. рублей и составила 30 млн рублей, сообщает Newstracker.

Стоимость еще одного дома после экспертизы снизилась с 3,4 млн до 2,8 млн рублей. Также специалисты обнаружили незамеченное ранее имущество — жилые и нежилые помещения в Ставрополе, стоимость которых составляет до 7 млн рублей. Другие объекты подорожали.

«Прокурор указал, что после экспертизы увеличилась стоимость возведенного жилого дома в станице Новомарьевской. У матери бывшей супруги Сафонова дополнительно установлена и увеличена цена объектов в собственности с 9 до 49 млн. А у самой экс-супруги рыночная стоимость жилого помещения выросла со ста тысяч рублей до 1,1 млн», — говорится в заметке.

В июле этого года суд возобновил рассмотрение гражданского иска прокуратуры в отношении экс-главы ГИБДД Ставрополья и его родных после проведения экспертизы. Прокуратура хочет арестовать имущество, предположительно приобретенное Сафоновым за незаконно добытые денежные средства. В список входят 20 объектов, в том числе особняк, квартиры и машины, оформленные на родственников и друзей Сафонова, который сейчас находится в СИЗО.

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Александр Хинштейн

Роскошный дом принес особую известность делу ставропольских коррупционеров — ранее его интерьер профессионалы в области дизайна интерьеров в комментарии «Газете.Ru» охарактеризовали как «безвкусицу и мешанину». В особняке, судя по снимкам сотрудников правоохранительных органов, есть трон, золотой унитаз, мраморные лестницы, резные двери и другие атрибуты роскоши.

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