В Курской области «КамАЗ» рассыпал по проезжей части свиные кишки

Автомобиль «КамАЗ» рассыпал по дороге свиные кишки и требуху в городе Обоянь Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, отходы вывалились из грузовика «КамАЗ» из-за плохо закрытых запоров заднего борта. На переезде машину тряхнуло и замки открылись.

В ГИБДД заявили, что начата проверка. Водителя могут привлечь к ответственности за создание помех в дорожном движении. В полиции добавили, что предприятие, на которое везли кишки, сейчас пытаются привлечь к уборке трассы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии грузовик, перевозивший около 200 баранов, врезался в металлический отбойник и завалился на бок.