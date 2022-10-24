Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой в Ленобласти

В Ленинградской области маршрутный микроавтобус попал в ДТП, в результате которого один человек погиб, шестеро пассажиров получили различные травмы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около шести часов утра 24 октября на автодороге Лодейное поле – Санкт-Петербург. Водитель микроавтобуса Volkswagen, мужчина 1965 года рождения, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Предварительная причина аварии — водитель не справился с управлением из-за погодных условий. По факту ДТП проводится проверка.

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