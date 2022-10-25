Участники авторынка рассказали, какие машины выгодно ввозить из Европы в Россию

Премиальные подержанные автомобили в бюджете от 2 до 4 млн рублей являются оптимальным выбором при покупке в Европе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказали участники рынка. При этом россияне предпочитают в основном машины немецких брендов, так как они ощутимо дешевле, чем в ЕС.

«Оптимальный бюджет на покупку автомобиля из Европы – от 2 до 4 млн руб. За эти деньги можно купить автомобиль 2018-2019 года, в основном немецких брендов», — сообщил «Газете.Ru» представитель компании Carsberi Сергей Новиков.

По словам эксперта, у российских клиентов пользуются популярностью не только премиальные автомобили, но и массовые модели, например, BMW 3 Series, BMW 5 Series, Volkswagen, Audi. Кроме того, покупателей интересуют машины, которые сложно найти в России с небольшим пробегом и в достойном техническом состоянии. В основном, это Volkswagen Tiguan, Passat и Touareg, а также Audi Q5.

В то же время, по словам Новикова, недорогой автомобиль, в бюджете 1 млн руб., из Европы везти невыгодно, так как его доставка в Россию обойдется в 250-300 тыс. руб., а это четверть от цены машины.

Представитель компании АвтоDE Антон Лобов, отметил, что популярны у россиян также «французы» типа Renault Megane, которые можно приобрести в ЕС за 1,5-1,7 млн руб. Клиенты выбирают европейские автомобили из-за того, что они находятся в лучшем техническом состоянии чем те машины, которые эксплуатировались в России.

Минимальный срок доставки автомобиля из Европы сейчас составляет 10 дней. Перегон и прохождение границы осуществляется при посредничестве граждан Германии и Литвы. Однако на легализацию машины может уйти месяц.

О том, какие автомобили можно привезти из Европы и с какими проблемами могут столкнуться покупатели – читайте в материале «Газеты.Ru».