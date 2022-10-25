Эксперт Радько рассказал, что делать, если спецавтомобиль врезался в машину и скрылся

Если произошло дорожно-транспортное происшествие со спецавтомобилем (служб прокуратуры, ГОНа, ФСБ, ФСИН, СК и прочих), который затем скрылся, важно поскорее вызвать на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции, рассказал «Газете.Ru» юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, в этом случае крайне важно не только оформить аварию, но и получить видео с кадрами, на которых запечатлен момент аварии.

«Если спецавтомобиль совершил ДТП и скрылся, то в любом случае надо вызывать ГИБДД и оформлять аварию. Полиция должна провести административное расследование, которое покажет, на каком основании водитель уехал. Инспектор должен оформить копию определения о возбуждении дела и протокол осмотра места происшествия. Крайне важно, если авария произошла в Москве, обратиться в Департамент информационных технологий с тем, чтобы они сохранили записи с камер видеонаблюдения, которые возможно, есть в месте аварии. Это поможет определить виновника столкновения», — отметил Сергей Радько.

По словам юриста, не исключено что виновник аварии не будет установлен потому, что есть ряд машин ведомств, которые имеют различные номерные знаки, по которым не всегда можно вычислить, кому принадлежит авто.

Если же спецавтомобиль, который совершил ДТП и уехал, установлен, то ущерб будет возмещаться на основании ОСАГО. При отсутствии полиса, требование предъявляется к той организации, к которой автомобиль приписан, уточнил Радько.

Получить выплату за разбитую машину через суд реально, так как спецавтомобиль стоит на балансе какого-либо учреждения, например, МВД или ФСБ, поэтому правовые отношения регулируются общими нормами возмещения ущерба. К ответу можно призвать ту автобазу, к которой приписан автомобиль. А потом они, в порядке регресса, взыщут сумму ущерба с водителя спецавтомобиля, подчеркнул юрист.

Ранее юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев сообщил, что водителям за нарушения на АЗС, включая правила противопожарной безопасности, грозит штраф или арест.