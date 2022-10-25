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Прокуратура проверит обстоятельства падения автокрана на детскую площадку в Покрове

Прокуратура проверит обстоятельства падения автокрана на детскую площадку в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщает региональная пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Петушинского района организована проверка по факту падения строительного крана в г. Покров. Установлено, что ООО «Спецремстрой» по договору с Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» осуществляло капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Покров, ул. 3 Интернационала, д.55», - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло вечером 24 октября. Судя по видео, автокран пытался поднять на стреле груз, однако он перевесил машину. В итоге стрела упала на детскую площадку. Сам автомобиль повис в воздухе. По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Ярославле неизвестный мужчина подорвал автомобиль на подземной парковке. Из квартир дома было эвакуировано окло 300 жителей. О том, ищет ли полиция злоумышленника, неизвестно.

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