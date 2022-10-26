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Автомобили Toyota, Lexus и Nissan могут закончиться в России до конца года

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toyota.ru

Запасы новых автомобилей японских марок в России могут иссякнуть до конца года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на автодилеров. По их словам, сейчас спрос позволяют обеспечивать оставшиеся на складах запасы и машины с пробегом.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Решетникова, Toyota скорректирует штат в России и будет поддерживать дилерские центры по вопросам обслуживания клиентов Тоуоta и Lexus. Ремонтом машин Nissan и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ».

Дилеры будут стараться сохранить модельный ряд, который хорошо себя зарекомендовал и пользуется спросом, однако в текущей ситуации продавцы заключают новые контракты только с китайскими брендами, говорится в публикации.

Компания Nissan в октябре приняла решение уйти из России, передав НАМИ завод в Санкт-Петербурге и активы. Завод Toyota прекратил работу, в ноябре компания начнет сокращение сотрудников, сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», который обещает обеспечить обслуживание автомобилей и выбрать партнера для продолжения производства на заводе в Подмосковье.

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